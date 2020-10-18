Во время пандемии коронавируса в Житомире освободились 37 врачей и сотня медсестер, - СМИ

18 октября, 2020, 16:22

Медицинские учреждения Житомира нуждаются в 170 специалистах (врачей и медсестер)

Такие данные привела заместитель мэра Мария Мисюров, передает Еспресо.TV со ссылкой на Житомир.info.

Пока остаются вакантными 83 должности врачей и есть около 90 вакансий среднего медперсонала. Половина из них - в больнице №2.

В общем, за все время пандемии, с 1 апреля по 15 октября 2020 года, из трех городских больниц и центра ПМСП уволились 37 врачей и сотня медсестер.

Перед этим, на брифинге 13 октября, мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказывал, что в больницах, где принимают пациентов с Covid-19, не хватает инфекционистов, анестезиологов, терапевтов, медсестер. По словам городского головы, в случае ухудшения ситуации, власть будет отзывать врачей из отпусков и обращаться за помощью в Житомирский институт медсестринства.

По последней официальной информации, по состоянию на утро воскресенья, 18 октября 2020 года, в Украине зафиксирован 5 231 новый случай инфицирования COVID-19.

К борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов-медиков.

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