В ВСУ сообщили об еще одной смерти от коронавируса

18 октября, 2020, 12:12

В Вооруженных силах Украины зафиксировано 13-й летальный случай в результате осложнений от COVID-19

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в facebook.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 13 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Военный был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Западного региона с размещением в отделение реанимации и интенсивной терапии. Несмотря на проводимую терапию, нарастали признаки дыхательной недостаточности, состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания.

Всего по состоянию на 18 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет 1082 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 91 новый случай заболевания.

В Украине в субботу, 17 октября, был зафиксирован 5231 новый случай инфицирования COVID-19.

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