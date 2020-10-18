В ВСУ сообщили об еще одной смерти от коронавируса
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в facebook.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 13 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Военный был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Западного региона с размещением в отделение реанимации и интенсивной терапии. Несмотря на проводимую терапию, нарастали признаки дыхательной недостаточности, состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания.
Всего по состоянию на 18 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет 1082 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 91 новый случай заболевания.
- В Украине в субботу, 17 октября, был зафиксирован 5231 новый случай инфицирования COVID-19.
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