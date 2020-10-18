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Espreso.tvМирВ Словакии решили протестировать на COVID-19 всех граждан

В Словакии решили протестировать на COVID-19 всех граждан


фото: Reuters
Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что в стране на коронавирус протестуют всех граждан, старше 10 лет

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам Матович, правительство готовится к этому уже три недели, но пока еще не установлено, тестирование будет обязательным, или добровольным.

"Если мы решим, что тестирование будет обязательным, тогда должны изменить закон", - сказв Матович.

Он добавил, что "это будет операция, которой Словакия еще не знала".

В случае же, если общегосударственное тестирование на COVID-19 не произойдет, заявил Матович, он готов подать в отставку. Премьер считает, что тестирование всех граждан - это единственный путь остановить рост числа инфицированных в стране.

Общегосударственное тестирование должно состояться по системе, подобной избирательной: на избирательных участках по всей стране должны быть установлены места проведения тестирования, а люди, которые придут на тестирование, должны иметь с собой удостоверение личности. Как отметил Матович, тестирование планируется провести в течение двух уикендов, и оно будет бесплатным.

По информации Статистического управления Словакии, по состоянию на 30 июня 2020 в стране проживало 5460135 жителей.

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