В Одессе отреставрировали "Дом с химерами"

18 октября, 2020, 20:43

В Ивано-Франковске восстановили фасад памятника архитектуры на Шевченко, 44, больше известном как "Дом с химерами"

Об этом со ссылкой на Фиртку передает Еспресо.TV.

Первая попытка восстановить здание была еще в 2017 году, однако во время работы оказалось, что процесс реставрации требует детального планирования.

Пока же отреставрирован архитектурно-липнинный декор, фасад и входная дверь.

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