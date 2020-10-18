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Espreso.tvОбществоВ Одессе отреставрировали "Дом с химерами"

В Одессе отреставрировали "Дом с химерами"

В Ивано-Франковске восстановили фасад памятника архитектуры на Шевченко, 44, больше известном как "Дом с химерами"

Об этом со ссылкой на Фиртку передает Еспресо.TV.

Первая попытка восстановить здание была еще в 2017 году, однако во время работы оказалось, что процесс реставрации требует детального планирования.

Пока же отреставрирован архитектурно-липнинный декор, фасад и входная дверь.

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