В Минске схватили основателя международной IT-компании

18 октября, 2020, 14:29

В столице Беларуси задержали основателя IT-компании Bamboo group Владислава Герчикова

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Герчикова задержали в его машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции 17 октября.

"Факт задержания подтверждаем", - сообщили в компании, которая является резидентом Парка высоких технологий.

Bamboo group входит в одноименную международную группу компаний. Сферы разработки - автомобильная промышленность, телекоммуникационная отрасль, социальные и образовательные сервисы.

Среди проектов Bamboo group - платформа Знайбай, которая охватывает электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования.

18 октября стало известно, что Netflix снимает документальный фильм о протестах против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

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