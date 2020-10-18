В Киеве за сутки зафиксировано 453 случая коронавируса, 13 человек умерло

18 октября, 2020, 13:10

17 октября в столице выявлено 453 новых случая заболевания коронавирусом, 13 человек умерло

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.

"Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили в 453 человек. 13 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 582 киевлян. На сегодня в столице уже 30 463 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Он заначив, что за минувшие сутки заболели:

250 женщин в возрасте от 24 до 89 лет

175 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет

15 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы попали 50 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 10 696 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 115, в Днепровском - 58 и в Оболонском районе - 53 случая.

В Украине в субботу, 17 октября, был зафиксирован 5231 новый случай инфицирования COVID-19.

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