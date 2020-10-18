В Кропивницком ликвидируют последствия чрезвычайно разрушительного смерча

18 октября, 2020, 18:25

Сегодня, 18 октября 2020 года, в микрорайонах Лелековка и Балашовка города Кропивницкий, наиболее пострадавших от непогоды, неравнодушные собрались на воскресник с целью преодоления последствий непогоды: срочного ремонта жилых домов и других сооружений, восстановления газо- и электроснабжения, расчистки и уборки завалов

Об этом со ссылкой на местный портал Гре4ка рассказывает Еспресо.TV.

Однако, последствия стихийного бедствия настолько велики, что их невозможно исправить в течение одного дня.

Повреждены крыши около 100 жилых домов, есть случаи разрушения стен, перекрыта подача газа в пределах улиц:

Богдана Хмельницкого,

Сагайдачного,

Ивана Выговского,

Холодноярской,

Минской,

Делегатской,

Рижской,

Коммунальной,

Зеленогорской,

Ивана Богуна,

Мазепы.

В зоне многоэтажной застройки ситуация спокойная: здесь зафиксированы случаи затопления квартир - не справлялись лиивневые системы в жилых домах по улице Академика Королева, Кропивницкого и Тимирязева.

В городском совете Кропивницкого создана специальная комиссия, которая будет определять размер причиненного ущерба в каждом конкретном случае. Соответственно пострадавшие от стихии смогут получить материальную помощь для ликвидации последствий разрушительных сил природы.

Панорамное видео:

Вот как описывает свои впечатления от смерча кропивничанка Наталья Резник. "Мой дом оказался в эпицентре воронки смерча. Мы с дочкой стояли, крепко обнявшись, у окна и повторяли "Боже, спаси!" Первые полчаса после урагана вокруг стояла мертвая тишина. Все оцепенели от ужаса, когда увидели дворы друг друга", - приводит ее слова Точка доступа.

"Это было очень страшно. В воздухе просто летали солнечные батареи, металлические секции заборов висели на проводах, деревья повырывало с корнями. Я никогда такого еще в своей жизни не видела", - добавляет житель Кропивницкого Ольга Скороход.

17 октября в Кропивницком прошел ураган. Очевидцы описывают его как смерч.

Из промышленных объектов пострадал комплекс "Агроэкспо".

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо