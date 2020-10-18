В Кропивницком ликвидируют последствия чрезвычайно разрушительного смерча
Об этом со ссылкой на местный портал Гре4ка рассказывает Еспресо.TV.
Однако, последствия стихийного бедствия настолько велики, что их невозможно исправить в течение одного дня.
Повреждены крыши около 100 жилых домов, есть случаи разрушения стен, перекрыта подача газа в пределах улиц:
Богдана Хмельницкого,
Сагайдачного,
Ивана Выговского,
Холодноярской,
Минской,
Делегатской,
Рижской,
Коммунальной,
Зеленогорской,
Ивана Богуна,
Мазепы.
В зоне многоэтажной застройки ситуация спокойная: здесь зафиксированы случаи затопления квартир - не справлялись лиивневые системы в жилых домах по улице Академика Королева, Кропивницкого и Тимирязева.
В городском совете Кропивницкого создана специальная комиссия, которая будет определять размер причиненного ущерба в каждом конкретном случае. Соответственно пострадавшие от стихии смогут получить материальную помощь для ликвидации последствий разрушительных сил природы.
Панорамное видео:
"Мой дом оказался в эпицентре воронки смерча. Мы с дочкой стояли, крепко обнявшись, у окна и повторяли "Боже, спаси!" Первые полчаса после урагана вокруг стояла мертвая тишина. Все оцепенели от ужаса, когда увидели дворы друг друга", - приводит ее слова Точка доступа.
- 17 октября в Кропивницком прошел ураган. Очевидцы описывают его как смерч.
- Из промышленных объектов пострадал комплекс "Агроэкспо".
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-