В Бельгии на месяц закрывают все рестораны
Это нужно для того, чтобы справиться со второй волной коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.
Бельгийское правительство также приняло решение ввести комендантский час с полуночи до 5 часов утра, который будет действовать в течение месяца.
"Этот вирус очень сильно влияет на нашу страну", - заявил Де Кроо.
"Будущие недели будут очень тяжелыми, но мы должны принять эти меры, чтобы избежать худшего", - сказал он.
Дома бельгийцам разрешено принимать не более четырех человек при условии, что это будут одни и те же люди в течение двух недель. Магазины могут работать, однако продажу алкоголя запрещена с 20:00.
- Таким образом Бельгия сделала так же как Нидерланды, которые закрыли свои бары и рестораны и Франции, внедрившей ночной комендантский час.
- В стране сейчас самый высокий, четвертый, уровень чрезвычайной ситуации. Бельгия с населением 11 млн человек занимает второе место в Европе по уровню инфицирования после Чехии.
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