 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Бельгии на месяц закрывают все рестораны

В Бельгии на месяц закрывают все рестораны

Все бельгийские бары и рестораны с 19 октября 2020 года прекратят свою работу на четыре недели

Это нужно для того, чтобы справиться со второй волной коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.

Бельгийское правительство также приняло решение ввести комендантский час с полуночи до 5 часов утра, который будет действовать в течение месяца.

"Этот вирус очень сильно влияет на нашу страну", - заявил Де Кроо.

"Будущие недели будут очень тяжелыми, но мы должны принять эти меры, чтобы избежать худшего", - сказал он.

Дома бельгийцам разрешено принимать не более четырех человек при условии, что это будут одни и те же люди в течение двух недель. Магазины могут работать, однако продажу алкоголя запрещена с 20:00.

  • Таким образом Бельгия сделала так же как Нидерланды, которые закрыли свои бары и рестораны и Франции, внедрившей ночной комендантский час.
  • В стране сейчас самый высокий, четвертый, уровень чрезвычайной ситуации. Бельгия с населением 11 млн человек занимает второе место в Европе по уровню инфицирования после Чехии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

18 октября, 2020 воскресенье

17 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать