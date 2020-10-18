В Бельгии на месяц закрывают все рестораны

18 октября, 2020, 21:30

Все бельгийские бары и рестораны с 19 октября 2020 года прекратят свою работу на четыре недели

Это нужно для того, чтобы справиться со второй волной коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.

Бельгийское правительство также приняло решение ввести комендантский час с полуночи до 5 часов утра, который будет действовать в течение месяца.

"Этот вирус очень сильно влияет на нашу страну", - заявил Де Кроо.

"Будущие недели будут очень тяжелыми, но мы должны принять эти меры, чтобы избежать худшего", - сказал он.

Дома бельгийцам разрешено принимать не более четырех человек при условии, что это будут одни и те же люди в течение двух недель. Магазины могут работать, однако продажу алкоголя запрещена с 20:00.

Таким образом Бельгия сделала так же как Нидерланды, которые закрыли свои бары и рестораны и Франции, внедрившей ночной комендантский час.

В стране сейчас самый высокий, четвертый, уровень чрезвычайной ситуации. Бельгия с населением 11 млн человек занимает второе место в Европе по уровню инфицирования после Чехии.

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