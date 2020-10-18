В Баренцевом море затонуло российское судно
Об этом в воскресенье, 18 октября 2020 года, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, передает Еспресо.TV.
Инцидент произошел вечером 17 октября в акватории Баренцева моря, в районе губы Вайда Печенгского район Мурманской области. Причиной происшествия называют нарушение со стороны человека, управлявшего судном.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
"В результате происшествия десять человек из числа пассажиров и членов экипажа судна оказались в воде. В настоящее время семь человек спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще трех человек", - говорится в сообщении.
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