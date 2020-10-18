В Аризоне работник кафе открыл огонь по нападавшим и спас несколько семей с детьми

18 октября, 2020, 15:17

В городе Меса (Аризона, США) неизвестные устроили стрельбу по семьям, приехавшим попробовать еду уличных торговцев. Есть раненые

Но трагедия могла бы быть еще больше, если бы не вмешался один из работников передвижного кафе. Об этом со ссылкой на ABC сообщает Еспресо.TV.

Ранения получили семь человек, из них трое - дети.

По словам начальника местной полиции Кена Коста, возраст пострадавших несовершеннолетних составляет 1, 6, 9 и 16 лет.

Как отмечают полицейские, стрельба произошла после того, как пассажиры внедорожника белого цвета остановились посреди дороги и открыли огонь в направлении продовольственной зоны, где ели несколько семей.

Один из продавцов еды начал стрелять в ответ, после чего злоумышленники бежали.

Поиски нападавших ведутся. Изучаются показания свидетелей и записи камер наблюдения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо