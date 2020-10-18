Украинские следует приготовиться к возможным ночным заморозкам, - Наталья Диденко
18 октября, 2020, 22:31
Завтра, 19 октября 2020 года, в Украинепредполагается не более +9...+13 градусов, на юго-востоке и в южной части +13...+17 градусов
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"В ночные часы вероятные местами заморозки, особенно там, где будут прояснения, безоблачная погода. Не забывайте, что туманы могут провоцировать ДТП, видимость в туманах ухудшается и влаги на дорогах они добавляют", - отмечает она.
В Киеве понедельник будет сухим, даже солнечным, однако холодным, ночью +3...+6 градусов, днем +9...+10 градусов.
В четверг-пятницу в украинской столице можно будет погреться, потому что потеплеет до +16 градусов.
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