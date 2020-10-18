Украинская велогонщица Беломоина завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы
18 октября, 2020, 21:45
В Швейцарии завершился чемпионат Европы по маунтенбайку, на котором украинка Яна Беломоина завоевала "бронзу"
Об этом со ссылкой на Радио Свобода передает Еспресо.TV.
Первое место заняла представительница Франции Полин Ферран Прево, а "серебро" досталось Анне Терпстра из Нидерландов.
Для Беломоиной это третья награда на континентальных первенствах.
- В 2017 году украинка стала чемпионкой Европы, в 2019-м завоевала "серебро".
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