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Espreso.tvОбществоУкраинская велогонщица Беломоина завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы

Украинская велогонщица Беломоина завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по маунтенбайку, на котором украинка Яна Беломоина завоевала "бронзу"

Об этом со ссылкой на Радио Свобода передает Еспресо.TV.

Первое место заняла представительница Франции Полин Ферран Прево, а "серебро" досталось Анне Терпстра из Нидерландов.

Для Беломоиной это третья награда на континентальных первенствах.

  • В 2017 году украинка стала чемпионкой Европы, в 2019-м завоевала "серебро".

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