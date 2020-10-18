У Онуфрия появился иподиакон, похожий на первого заместителя главы ОПУ, экс-продюсера "Квартала 95" Трофимова, - журналист
На это обратил внимание украинский тележурналист, политолог и историк Андрей Ковалев, передает Еспресо.TV.
По его словам, человек, похожий на Трофимова, в частности, выполняла функции иподиакона.
Как напомнил Ковалев, Трофимов "отвечает за кадровую политику у Зеленского, назначение и координацию деятельности председателей районных государственных администраций и областных государственных администраций".
Читайте также: Крупнейшие православные святыни Украины, захваченные Московским патриархатом
"Раньше Сергей Трофимов только делал заявления о своем положительном отношении к религиозной организации с духовным центром в стране-агрессоре, но теперь стало понятно, что Трофимов не просто прихожанин, а сам непосредственно помогает верхушке Московского патриархата во время богослужений. Фото обнародовал Антоний Паканич", - отметил Ковалев.
К обсуждению подключилась украинская религиевед и журналистка Ярослава Мищенко:
Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина
"Интересно, а господин Т. только представитель Моспатриархата в Офисе (президента, - ред.), или все же хоть немного лоббист украинской власти в Моспатриархате?"
Первоисточником фотографий, действительно, является фейсбук митрополита Антония (Паканича). Они были размещены ним 6 часов назад.
Справка
Как указано на официальном сайте главы государства, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Трофимов Сергей Владимирович родился в 1983 году.
Окончил Запорожский строительный техникум, а также бизнесшколу "Международный институт менеджмента" (МИМ-Киев).
В 2005 году начал трудовую деятельность в ООО "Студия Квартал 95".
С 2007 года работал исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95".
21 мая 2019 года назначен первым заместителем главы Администрации президента Украины, а 25 июня того же года - первым заместителем руководителя Офиса президента.
- Напомним, пресс-секретарь УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич призвал представителей этого религиозного направления идти во власть, чтобы защищать интересы Московского патриархата в Украине.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры