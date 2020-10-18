У Онуфрия появился иподиакон, похожий на первого заместителя главы ОПУ, экс-продюсера "Квартала 95" Трофимова, - журналист

18 октября, 2020, 19:38

Сегодня, 18 октября 2020 года, руководителю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию и управляющему делами этой конфессии митрополиту Антонию (Паканичу) в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании прислуживал человек, который очень похож на первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова

На это обратил внимание украинский тележурналист, политолог и историк Андрей Ковалев, передает Еспресо.TV.

По его словам, человек, похожий на Трофимова, в частности, выполняла функции иподиакона.

Как напомнил Ковалев, Трофимов "отвечает за кадровую политику у Зеленского, назначение и координацию деятельности председателей районных государственных администраций и областных государственных администраций".

Читайте также: Крупнейшие православные святыни Украины, захваченные Московским патриархатом

"Раньше Сергей Трофимов только делал заявления о своем положительном отношении к религиозной организации с духовным центром в стране-агрессоре, но теперь стало понятно, что Трофимов не просто прихожанин, а сам непосредственно помогает верхушке Московского патриархата во время богослужений. Фото обнародовал Антоний Паканич", - отметил Ковалев.

К обсуждению подключилась украинская религиевед и журналистка Ярослава Мищенко:

Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина

"Интересно, а господин Т. только представитель Моспатриархата в Офисе (президента, - ред.), или все же хоть немного лоббист украинской власти в Моспатриархате?"

Первоисточником фотографий, действительно, является фейсбук митрополита Антония (Паканича). Они были размещены ним 6 часов назад.

Справка

Как указано на официальном сайте главы государства, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Трофимов Сергей Владимирович родился в 1983 году.

Окончил Запорожский строительный техникум, а также бизнесшколу "Международный институт менеджмента" (МИМ-Киев).

В 2005 году начал трудовую деятельность в ООО "Студия Квартал 95".

С 2007 года работал исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95".

21 мая 2019 года назначен первым заместителем главы Администрации президента Украины, а 25 июня того же года - первым заместителем руководителя Офиса президента.

Напомним, пресс-секретарь УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич призвал представителей этого религиозного направления идти во власть, чтобы защищать интересы Московского патриархата в Украине.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо