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Espreso.tvОбществоУ Онуфрия появился иподиакон, похожий на первого заместителя главы ОПУ, экс-продюсера "Квартала 95" Трофимова, - журналист

У Онуфрия появился иподиакон, похожий на первого заместителя главы ОПУ, экс-продюсера "Квартала 95" Трофимова, - журналист

Сегодня, 18 октября 2020 года, руководителю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию и управляющему делами этой конфессии митрополиту Антонию (Паканичу) в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании прислуживал человек, который очень похож на первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова

На это обратил внимание украинский тележурналист, политолог и историк Андрей Ковалев, передает Еспресо.TV.

По его словам, человек, похожий на Трофимова, в частности, выполняла функции иподиакона.

Как напомнил Ковалев, Трофимов "отвечает за кадровую политику у Зеленского, назначение и координацию деятельности председателей районных государственных администраций и областных государственных администраций".

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"Раньше Сергей Трофимов только делал заявления о своем положительном отношении к религиозной организации с духовным центром в стране-агрессоре, но теперь стало понятно, что Трофимов не просто прихожанин, а сам непосредственно помогает верхушке Московского патриархата во время богослужений. Фото обнародовал Антоний Паканич", - отметил Ковалев.

К обсуждению подключилась украинская религиевед и журналистка Ярослава Мищенко:

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"Интересно, а господин Т. только представитель Моспатриархата в Офисе (президента, - ред.), или все же хоть немного лоббист украинской власти в Моспатриархате?"

Первоисточником фотографий, действительно, является фейсбук митрополита Антония (Паканича). Они были размещены ним 6 часов назад.

 

Справка

Как указано на официальном сайте главы государства, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Трофимов Сергей Владимирович родился в 1983 году.

Окончил Запорожский строительный техникум, а также бизнесшколу "Международный институт менеджмента" (МИМ-Киев).

В 2005 году начал трудовую деятельность в ООО "Студия Квартал 95".

С 2007 года работал исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95".

21 мая 2019 года назначен первым заместителем главы Администрации президента Украины, а 25 июня того же года - первым заместителем руководителя Офиса президента.

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