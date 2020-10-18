"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Кумана
18 октября, 2020, 11:52
В 6-м туре чемпионата Испании "Барселона" проиграла "Хетафе" и потерпела первое поражение под руководством Рональда Кумана
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный гол был забит на 55-й минуте встречи - Хайме Мата реализовал пенальти, назначенный за фол Фрэнки де Йонга против Джене.
"Барселона" проиграла "Хетафе" 0: 1 и потерпела первое поражение под руководством нового главного тренера нидерландца Рональда Кумана.
"Хетафе" набрал 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Барселона" 7 очков и идет девятой.
Чемпионат Испании
6-й тур
17 октября
"Хетафе" - "Барселона" 1: 0
Гол: Мата, 55 (пен.)
- В 6-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" уступил на своем поле "Кадиса" .
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры