"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Кумана

18 октября, 2020, 11:52

В 6-м туре чемпионата Испании "Барселона" проиграла "Хетафе" и потерпела первое поражение под руководством Рональда Кумана

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол был забит на 55-й минуте встречи - Хайме Мата реализовал пенальти, назначенный за фол Фрэнки де Йонга против Джене.

"Барселона" проиграла "Хетафе" 0: 1 и потерпела первое поражение под руководством нового главного тренера нидерландца Рональда Кумана.

"Хетафе" набрал 10 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Барселона" 7 очков и идет девятой.

Чемпионат Испании

6-й тур

17 октября

"Хетафе" - "Барселона" 1: 0

Гол: Мата, 55 (пен.)

В 6-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" уступил на своем поле "Кадиса" .

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