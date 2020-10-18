От коронавируса умер руководитель оккупированной Ялты
По словам одного из источников, причиной смерти Имгрунта стал тромбоз, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крым.Реалии.
В больницу он попал с воспалением легких.
2 октября Имгрунт на своей странице в сообщал, что его состояние оценивается как "стабильное".
Ранее подконтрольного России главу Ялты Ивана Имгрунта госпитализировали с пневмонией.
Справка
Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде.
По образованию юрист, работал в органах прокуратуры.
Согласно ряду свидетельств, имел связь с российскими спецслужбами.
С 2000 по 2017 год был главой Белореченского района в Краснодарском крае РФ.
Позже Кремль направил его в аннексированный Крым. С февраля 2019 года по май 2019 года был "помощником председателя совета министров Республики Крым".
6 ноября 2019 года возглавил "администрацию Ялты".
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