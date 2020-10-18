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Espreso.tvОбществоОт коронавируса умер руководитель оккупированной Ялты

От коронавируса умер руководитель оккупированной Ялты

Подконтрольный Кремлю 59-летний глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер от осложнений хронического заболевания. Он был госпитализированы с коронавирусной инфекцией

По словам одного из источников, причиной смерти Имгрунта стал тромбоз, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крым.Реалии.

В больницу он попал с воспалением легких.

2 октября Имгрунт на своей странице в сообщал, что его состояние оценивается как "стабильное".

Ранее подконтрольного России главу Ялты Ивана Имгрунта госпитализировали с пневмонией.

Справка

Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде.

По образованию юрист, работал в органах прокуратуры.

Согласно ряду свидетельств, имел связь с российскими спецслужбами.

С 2000 по 2017 год был главой Белореченского района в Краснодарском крае РФ.

Позже Кремль направил его в аннексированный Крым. С февраля 2019 года по май 2019 года был "помощником председателя совета министров Республики Крым".

6 ноября 2019 года возглавил "администрацию Ялты".

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