Очередная водная экокатастрофа в России - в Калмыкии локально вымерла вся рыба

18 октября, 2020, 21:01

Новое экологическое бедствие зафиксировано на территории России. Вслед за гибелью морских животных на Камчатке мор произошел на расположенном в Калмыкии Аршан-Зельменском водохранилище

Там массово вымерла рыба. Местный житель снял берег и воду, покрытые тушками рыб. По его словам, на месте стоит страшная вонь, передает Еспресо.TV со ссылкой на Kalmykia-online.ru.

Погибла плотва, золотой и серебряный карась, сазан и окунь.

В прокуратуре предварительной причиной мора называют "нехватку кислорода из-за критического снижения уровня воды".

Почему обмелел водоем, созданный талой и дождевой водой, пока не известно.

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