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Espreso.tvСпортОбнародована статистика ударов в бою Ломаченко - Лопес

Обнародована статистика ударов в бою Ломаченко - Лопес


фото: Top Rank
В проигранном поединке за титул абсолютного чемпиона мира украинец Василий Ломаченко нанес вдвое меньше ударов за американца Теофимо Лопеса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По данным Compubox, Лопес выбросил 659 ударов против 321 в Ломаченко. 183 удары американца достигли цели, украинец попал 141 раз. Лопес нанес 148 силовых ударов против 78 у соперника и превзошел оппонента джебами - 63:35.

Процент попаданий Ломаченко - 44%, в Лопеса - 28%.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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