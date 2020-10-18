Норвежский парламентарий выдвигает Тихановскую на Нобелевскую премию мира - 2021
18 октября, 2020, 19:14
Белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало парламент Королевства Норвегия решил выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира 2021
Об этом сегодня, 18 октября 2020 года, депутат стортинга от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедал заявил во время митинга в поддержку Беларуси в Осло, передает Еспресо.TV со ссылкой на минскую газету Наша Нива.
"Эти три женщины сыграли особую роль в борьбе против тоталитарного режима в Беларуси. За это они заслуживают Нобелевской премии мира", - отметил политик.
Ранее о намерении выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию заявлял лидер Европейской народной партии Дональд Туск.
- Право выдвигать кандидатуры на Нобелевскую премию мира имеют парламентарии, министры и некоторые международные организации.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры