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Espreso.tvМирНорвежский парламентарий выдвигает Тихановскую на Нобелевскую премию мира - 2021

Норвежский парламентарий выдвигает Тихановскую на Нобелевскую премию мира - 2021

Белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало парламент Королевства Норвегия решил выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира 2021

Об этом сегодня, 18 октября 2020 года, депутат стортинга от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедал заявил во время митинга в поддержку Беларуси в Осло, передает Еспресо.TV со ссылкой на минскую газету Наша Нива.

"Эти три женщины сыграли особую роль в борьбе против тоталитарного режима в Беларуси. За это они заслуживают Нобелевской премии мира", - отметил политик.

Ранее о намерении выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию заявлял лидер Европейской народной партии Дональд Туск.

  • Право выдвигать кандидатуры на Нобелевскую премию мира имеют парламентарии, министры и некоторые международные организации.

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