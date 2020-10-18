На Черногоре выпал снег. Мороз -2 градуса
18 октября, 2020, 21:15
Сегодня, 18 октября 2020 года, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах идет снег, температура воздуха составляет 2 градуса мороза
Об этом говорится в фейсбук-сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста, передает Еспресо.TV.
"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха -2°С", - говорится в сообщении.
Вчера, 17 октября, там было +1°С.
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