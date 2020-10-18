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Espreso.tvОбществоНа Буковине священник ушел на рыбалку и пропал

На Буковине священник ушел на рыбалку и пропал

В Черновицкой области правоохранители разыскивают 46-летнего священника, который пошел на рыбалку и пропал

Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Черновицкой области сообщает Еспресо.TV.

В полицию обратился буковинец и сообщил, что его родственник Дудка Дмитрий Иванович пошел на рыбалку на реку Днестр вблизи села Вороновица и до сих пор не вернулся.

46-летний мужчина является настоятелем одного из монастырей Заставнивского района и проживает в селе Хрещатик этого района.

Местонахождение пропавшего до сих пор неизвестно. Кроме личного состава Кельменецкого отдела полиции, к поискам разыскиваемого присоединились также спасатели и общественность.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, крепкого телосложения, волосы темные длинные, лицо овальное, нос прямой.

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