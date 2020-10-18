На Буковине священник ушел на рыбалку и пропал
Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Черновицкой области сообщает Еспресо.TV.
В полицию обратился буковинец и сообщил, что его родственник Дудка Дмитрий Иванович пошел на рыбалку на реку Днестр вблизи села Вороновица и до сих пор не вернулся.
46-летний мужчина является настоятелем одного из монастырей Заставнивского района и проживает в селе Хрещатик этого района.
Местонахождение пропавшего до сих пор неизвестно. Кроме личного состава Кельменецкого отдела полиции, к поискам разыскиваемого присоединились также спасатели и общественность.
Приметы: рост 170-175 сантиметров, крепкого телосложения, волосы темные длинные, лицо овальное, нос прямой.
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