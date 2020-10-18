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Espreso.tvОбществоЛьвовщина это точка опоры, с которой Украина вернется к европейскому выбору - Петр Порошенко

Львовщина это точка опоры, с которой Украина вернется к европейскому выбору - Петр Порошенко


фото: "Європейська Солідарність"
Львовщина должна стать той точкой опоры, благодаря которой Украина вернется на евроинтеграционную дорогу. Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на многотысячном митинге в центре Львова. Он отметил, что в 2019 году именно львовяне не поверили в популистские обещания зеленой власти.

"Здесь, во Львове и по всей Львовщине еще во время выборов 2019 года проголосовали "за" Украину и Европу и против возвращения совка. За развитие и возможность стать как наши западные соседи и против разворота к эпохе Януковича, в российское влияние", - напомнил Порошенко .

"Когда-то выдающийся мыслитель, математик и изобретатель античности Архимед сказал: "Дайте мне точку опоры и я сдвину Землю". Так вот Львов и Львовщина были и есть той точкой опоры в Украине, с которой мы вернемся к европейскому выбору нашего государства. К патриотической и профессиональной власти, которая любит Украину. Вернемся к настоящему сопротивлению агрессору и возврату аннексированных и оккупированных украинских земель", - подчеркнул Порошенко.

"Символично, что мой визит совпал с годовщиной создания во Львове Украинского национального совета 18 октября 1918 года, который провозгласит создание Украинского государства на всех украинских землях Австро-Венгрии. Наши предки осознавали свои цели и были непреклонны в своих целях. Несмотря на неблагоприятные 102 года после этого обстоятельства, они основали государство, не устоявшее из-за отсутствия международной поддержки и внутренних распрей. Но в итоге наши предки победили. Их мечта - украинское государство сегодня является реальностью", - отмечает пятый президент.

"Мы с вами многое делали за 5 лет для построения фундамента украинской государственности. Наша задача - сделать все, для того чтобы сохранить и развить Украину. А для этого - Украине нужно вернуть настоящую, профессиональную и проевропейскую власть. Именно таких кандидатов по всей Украине предлагает "Европейская Солидарность", - говорит Порошенко.

"Наша победа на местных выборах - первый чрезвычайно важный шаг к победе во всей Украине. Победе профессионализма над дилетантством, патриотизма над "какая разница", европейского будущего над российско-советским прошлым. Я уверен, что ваш ответ будет один: "Нет" - Зеленскому, его слугам и рабам слуг!" "Да" - украинским патриотам, Европе и "Европейской Солидарности", - подчеркнул Петр Порошенко .

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