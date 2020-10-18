Львовщина это точка опоры, с которой Украина вернется к европейскому выбору - Петр Порошенко

18 октября, 2020, 20:31

"Здесь, во Львове и по всей Львовщине еще во время выборов 2019 года проголосовали "за" Украину и Европу и против возвращения совка. За развитие и возможность стать как наши западные соседи и против разворота к эпохе Януковича, в российское влияние", - напомнил Порошенко .



"Когда-то выдающийся мыслитель, математик и изобретатель античности Архимед сказал: "Дайте мне точку опоры и я сдвину Землю". Так вот Львов и Львовщина были и есть той точкой опоры в Украине, с которой мы вернемся к европейскому выбору нашего государства. К патриотической и профессиональной власти, которая любит Украину. Вернемся к настоящему сопротивлению агрессору и возврату аннексированных и оккупированных украинских земель", - подчеркнул Порошенко.

"Символично, что мой визит совпал с годовщиной создания во Львове Украинского национального совета 18 октября 1918 года, который провозгласит создание Украинского государства на всех украинских землях Австро-Венгрии. Наши предки осознавали свои цели и были непреклонны в своих целях. Несмотря на неблагоприятные 102 года после этого обстоятельства, они основали государство, не устоявшее из-за отсутствия международной поддержки и внутренних распрей. Но в итоге наши предки победили. Их мечта - украинское государство сегодня является реальностью", - отмечает пятый президент.

"Мы с вами многое делали за 5 лет для построения фундамента украинской государственности. Наша задача - сделать все, для того чтобы сохранить и развить Украину. А для этого - Украине нужно вернуть настоящую, профессиональную и проевропейскую власть. Именно таких кандидатов по всей Украине предлагает "Европейская Солидарность", - говорит Порошенко.

"Наша победа на местных выборах - первый чрезвычайно важный шаг к победе во всей Украине. Победе профессионализма над дилетантством, патриотизма над "какая разница", европейского будущего над российско-советским прошлым. Я уверен, что ваш ответ будет один: "Нет" - Зеленскому, его слугам и рабам слуг!" "Да" - украинским патриотам, Европе и "Европейской Солидарности", - подчеркнул Петр Порошенко .