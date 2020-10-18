Лопес рассказал, что сказал Ломаченко после боя

18 октября, 2020, 10:49

Американский боксер Теофимо Лопес рассказал, что сказал украинцу Василию Ломаченко после победы в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Top Rank.

По словам Лопеса, он поблагодарил тренера украинца Анатолию Ломаченко за бой, и сказал Василию Ломаченко, что дело сделано.

"Я подошел к нему и сказал Папаченко:" Отличный бой. Спасибо за работу, спасибо, ребята ". А Ломаченко сказал:" Извини. В общем, извини, но дело сделано ", - рассказал Лопес.

Американец констатировал, что ему удалось перебоксировав Ломаченко.

"Я - боец. Знал, что он будет наступать в последних раундах. Они хотели сделать шоу для фанатов, хотели показать, что они лучшие в дивизионе, а вот к чему это привело. Люди говорили, что он - номер 1 pound-for- pound, но я перебоксировал его ", - сказал Лопес.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Василий Ломаченко не согласился, что заслуговуував на поражение по очкам Теофимо Лопесу.

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