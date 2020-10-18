Ломаченко после поражения от Лопеса обратился к болельщикам
Об этом Ломаченко написал в Instagram.
Боксер написал, что его главные победы еще впереди.
"Спасибо всем за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы еще впереди", - написал Ломаченко.
Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Всем спасибо за поддержку! Один сложный поединок быть не может перечеркнуть весь пройденный Чемпионский путь! Главные победы ещё впереди #teamlomus Thank you all for your support! One difficult fight can not cross out the entire championship path ! Major victories are yet to come # teamlomus Спасибо за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы еще впереди
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Василий Ломаченко не согласился, что проиграл по очкам Теофимо Лопесу.
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