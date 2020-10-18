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Espreso.tvСпортЛомаченко после поражения от Лопеса обратился к болельщикам

Ломаченко после поражения от Лопеса обратился к болельщикам


фото: Top Rank
Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса обратился к болельщикам

Об этом Ломаченко написал в Instagram.

Боксер написал, что его главные победы еще впереди.

"Спасибо всем за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы еще впереди", - написал Ломаченко.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем спасибо за поддержку! Один сложный поединок быть не может перечеркнуть весь пройденный Чемпионский путь! Главные победы ещё впереди #teamlomus Thank you all for your support! One difficult fight can not cross out the entire championship path ! Major victories are yet to come # teamlomus Спасибо за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы еще впереди

Публикация от LomUs (@lomus_official)

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