Ломаченко после поражения от Лопеса обратился к болельщикам

18 октября, 2020, 09:51

Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса обратился к болельщикам

Об этом Ломаченко написал в Instagram.

Боксер написал, что его главные победы еще впереди.

"Спасибо всем за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы еще впереди", - написал Ломаченко.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Василий Ломаченко не согласился, что проиграл по очкам Теофимо Лопесу.

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