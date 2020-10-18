 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирFacebook заблокировал 2,2 млн рекламных постов о выборах в США

Facebook заблокировал 2,2 млн рекламных постов о выборах в США


фото: Reuters
Facebook заблокировал 2,2 млн рекламных постов, которые были посвящены президентским выборам в США

Об этом заявил вице-президент компании Facebook Ник Клегг, сообщает Укринформ .

По его словам, в социальных сетях facebook и Instagram вообще заблокирована 2,2 млн объявлений и удалено 120 тыс. публикаций из-за попытки помешать свободному голосованию на будущих президентских выборах в США.

Кроме того, предупреждение размещены на 150 млн сообщений, что являются примерами ложной информации, размещенной в сети.

Facebook усилил свои усилия для избежания повторения событий, произошедших во время президентских выборов в США 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, когда сеть использовалась для попыток манипуляции результатами выборов, совершенных Россией.

Подобные проблемы в сети были также перед британским референдумом 2016 по выходу из Европейского Союза.

Клегг добавил, что компания также использует искусственный интеллект, который позволил удалить миллиарда публикаций и фальшивых учетных записей, даже до того, как о них сообщали пользователи сети.

  • Напомним, 15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети Facebook и Twitter оказывают поддержку Демократической партии.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 октября, 2020 воскресенье

17 октября, 2020 суббота

больше новостей

18 октября, 2020 воскресенье

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать