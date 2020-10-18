Facebook заблокировал 2,2 млн рекламных постов о выборах в США

18 октября, 2020, 12:26

Facebook заблокировал 2,2 млн рекламных постов, которые были посвящены президентским выборам в США

Об этом заявил вице-президент компании Facebook Ник Клегг, сообщает Укринформ .

По его словам, в социальных сетях facebook и Instagram вообще заблокирована 2,2 млн объявлений и удалено 120 тыс. публикаций из-за попытки помешать свободному голосованию на будущих президентских выборах в США.

Кроме того, предупреждение размещены на 150 млн сообщений, что являются примерами ложной информации, размещенной в сети.

Facebook усилил свои усилия для избежания повторения событий, произошедших во время президентских выборов в США 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, когда сеть использовалась для попыток манипуляции результатами выборов, совершенных Россией.

Подобные проблемы в сети были также перед британским референдумом 2016 по выходу из Европейского Союза.

Клегг добавил, что компания также использует искусственный интеллект, который позволил удалить миллиарда публикаций и фальшивых учетных записей, даже до того, как о них сообщали пользователи сети.

Напомним, 15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети Facebook и Twitter оказывают поддержку Демократической партии.

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