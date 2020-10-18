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Espreso.tvОбществоБольшинство умерших от коронавируса в Украине старше 60 лет, - Степанов

Большинство умерших от коронавируса в Украине старше 60 лет, - Степанов


фото: facebook
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что большинство умерших от коронавируса в Украине людей были старше 60 лет

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, сообщает Минздрав.

По словам министра, большинство умерших от осложнений, вызванных COVID-19, люди, старше 60 лет.

"У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, следуйте дистанции, пользуйтесь антисептиками", - сказал Степанов.

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