Более 100 грузовиков заблокировали движение на въезде в Николаев
Об этом сообщает Укртрансбезпека в facebook.
В Укртрансбезпеци отметили, что перевозчики саботируют взвешивание и создают искусственный затор из 100 грузовиков на трассе.
Второй день подряд на въезде в Николаев с херсонского направлении на обочине автодороги наблюдается огромная очередь грузовиков.
В субботу, 17 октября, для предотвращения разрушения дороги, Управлением ДСБТ в Николаевской области было принято решение о развертывании в городе Новый Буг дополнительного передвижного пункта габаритно-весового контроля.
Водители грузовых автомобилей отказались проезжать через ГВК и создали затор из более 100 грузовиков. На месте дежурит полиция.
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