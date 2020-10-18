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Espreso.tvОбществоБолее 100 грузовиков заблокировали движение на въезде в Николаев

Более 100 грузовиков заблокировали движение на въезде в Николаев


фото: facebook
Вблизи Николаева более 100 грузовиков заблокировали движение из-за отказа проходить габаритно-весовой контроль

Об этом сообщает Укртрансбезпека в facebook.

В Укртрансбезпеци отметили, что перевозчики саботируют взвешивание и создают искусственный затор из 100 грузовиков на трассе.

Второй день подряд на въезде в Николаев с херсонского направлении на обочине автодороги наблюдается огромная очередь грузовиков.

В субботу, 17 октября, для предотвращения разрушения дороги, Управлением ДСБТ в Николаевской области было принято решение о развертывании в городе Новый Буг дополнительного передвижного пункта габаритно-весового контроля.

Водители грузовых автомобилей отказались проезжать через ГВК и создали затор из более 100 грузовиков. На месте дежурит полиция.

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