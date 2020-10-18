Белорусы учатся давать отпор ОМОНу. Обнародовано видео

18 октября, 2020, 23:08



фото: Vimeo

Во время "Партизанского марша", который сегодня, 18 октября 2020 года, объединенная белорусская оппозиция проводила в Минске, имели место несколько случаев, когда милицейский спецназ вынужден был отступать под натиском протестующих