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Espreso.tvМирБелорусы учатся давать отпор ОМОНу. Обнародовано видео

Белорусы учатся давать отпор ОМОНу. Обнародовано видео


фото: Vimeo
Во время "Партизанского марша", который сегодня, 18 октября 2020 года, объединенная белорусская оппозиция проводила в Минске, имели место несколько случаев, когда милицейский спецназ вынужден был отступать под натиском протестующих

Соответствующие видеоподтверждение из популярных в Булоруси телеграмм-каналов собрал портал Хартыя'97, передает Еспресо.TV.

Подобных ситуаций было несколько. И они случались в разных местах города.

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