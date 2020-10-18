Белорусы учатся давать отпор ОМОНу. Обнародовано видео
18 октября, 2020, 23:08
Во время "Партизанского марша", который сегодня, 18 октября 2020 года, объединенная белорусская оппозиция проводила в Минске, имели место несколько случаев, когда милицейский спецназ вынужден был отступать под натиском протестующих
Соответствующие видеоподтверждение из популярных в Булоруси телеграмм-каналов собрал портал Хартыя'97, передает Еспресо.TV.
Подобных ситуаций было несколько. И они случались в разных местах города.
Cиловикы начали отступать from Charter Vimeo on Vimeo .
Бус с тихари from Charter Vimeo on Vimeo .
Партизаны from Charter Vimeo on Vimeo .
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