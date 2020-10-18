17 октября на фронте: оккупанты 5 раз нарушили условия перемирия
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В частности, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное Авдеевка и Шуми. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем. Наши воины огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Кроме того, на Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксировано пролеты двух враждебных беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечениями линии разграничения. БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение.
С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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