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Espreso.tvКриминалВ результате лобового столкновения под Киевом Hyundai разорвало пополам, пострадали 5 человек

В результате лобового столкновения под Киевом Hyundai разорвало пополам, пострадали 5 человек

В Киево-Святошинском районе на Новоирпенской трассе произошла ужасная автокатастрофа, в которой пострадали пять человек

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Как удалось узнать Вартовим Еспресо, автомобиль Hyundai, который двигался со стороны Киева в направлении Ирпеня, вынесло на встречную полосу, где он в лобовую протаранил Opel, в результате чего последний отбросило в кювет.

Сам Hyundai разорвало пополам, неуправляемую заднюю часть отбросило в Mazda, которая ехала навстречу.

По словам водителя и пассажиров Mazda, водителя и двоих пассажиров выбросило из Hyundai, а водителя и женщину из Opel помогли вытащить проезжавшие мимо автомобилисты.

По словам свидетелей, от водителя и пассажиров Hyundai пахло алкоголем. Так это или нет - установит экспертиза.

В результате ДТП всех пятерых забрали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Что же стало причиной аварии, установит следствие.

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