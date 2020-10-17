В результате лобового столкновения под Киевом Hyundai разорвало пополам, пострадали 5 человек
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
Как удалось узнать Вартовим Еспресо, автомобиль Hyundai, который двигался со стороны Киева в направлении Ирпеня, вынесло на встречную полосу, где он в лобовую протаранил Opel, в результате чего последний отбросило в кювет.
Сам Hyundai разорвало пополам, неуправляемую заднюю часть отбросило в Mazda, которая ехала навстречу.
По словам водителя и пассажиров Mazda, водителя и двоих пассажиров выбросило из Hyundai, а водителя и женщину из Opel помогли вытащить проезжавшие мимо автомобилисты.
По словам свидетелей, от водителя и пассажиров Hyundai пахло алкоголем. Так это или нет - установит экспертиза.
В результате ДТП всех пятерых забрали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Что же стало причиной аварии, установит следствие.
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