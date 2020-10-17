В прокуратуре Франции подтвердили, что жестокое убийство учителя совершил беженец из России

17 октября, 2020, 17:50

В антитеррористической прокуратуре Франции заявили, что жестокое убийство учителя в пригороде Парижа совершил беженец из России

Об этом сообщает DW.

Об этом 17 октября заявила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции, которая ведет расследование. Преступник, обезглавивший 16 сентября в пригороде Парижа школьного учителя истории, - 18-летний чеченец, родившийся в Москве.

Как сообщают французские СМИ, Абдуллах А. прибыл во Францию вместе со своими родителями, которые получили статус беженцев десять лет назад. О его радикальных взглядах полиции не было известно.

По словам главы антитеррористической прокуратуры Жана-Франсуа Рикара, незадолго до нападения преступник подошел к ученикам на улице и попросил указать на его будущую жертву. После атаки Абдуллах А. выложил в twitter фото тела учителя, сопроводив его сообщением о только что совершенном убийстве.

Напомним, в предместье Парижа Конфлан-Сент-Онорин вечером в пятницу, 16 октября 2020 года, 18-летний парень чеченского происхождения, родившийся в Москве, обезглавил ножом учителя истории и географии местного колледжа Bois d'Aulne по имени Самуэль П.

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