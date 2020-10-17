В прокуратуре Франции подтвердили, что жестокое убийство учителя совершил беженец из России
Об этом сообщает DW.
Об этом 17 октября заявила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции, которая ведет расследование. Преступник, обезглавивший 16 сентября в пригороде Парижа школьного учителя истории, - 18-летний чеченец, родившийся в Москве.
Как сообщают французские СМИ, Абдуллах А. прибыл во Францию вместе со своими родителями, которые получили статус беженцев десять лет назад. О его радикальных взглядах полиции не было известно.
По словам главы антитеррористической прокуратуры Жана-Франсуа Рикара, незадолго до нападения преступник подошел к ученикам на улице и попросил указать на его будущую жертву. После атаки Абдуллах А. выложил в twitter фото тела учителя, сопроводив его сообщением о только что совершенном убийстве.
- Напомним, в предместье Парижа Конфлан-Сент-Онорин вечером в пятницу, 16 октября 2020 года, 18-летний парень чеченского происхождения, родившийся в Москве, обезглавил ножом учителя истории и географии местного колледжа Bois d'Aulne по имени Самуэль П.
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