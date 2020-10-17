В Минске начался субботних женской марш

17 октября, 2020, 12:33

Сегодня, 17 октября 2020 года, белорусские женщины собрались на традиционный субботний марш по центру Минска

Они двинулись от станции метро "Восток" и пошли по проспекту Независимости в направлении центра, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода .

Женщины скандируют: "Жыве Беларусь!", "Уберите Сашу, отдайте нашу Машу (политзаключенных Марию Колесникову - ред.)".

Среди участников марша - легендарная Нина Багинская.

Колонну сопровождают силовики Лукашенко в черной форме.

"Нас не нужно защищать!", - повторяют им женщины.

Акцию также снимают на видео из серого микроавтобуса.

Задержанных пока нет.

Справка

Объединенная белорусская оппозиция выдвинула самопровозглашенному президенту страну Александру Лукашенко ультиматум.

Если до 25 октября (ко Дню Народного Ультиматум) он 1) не уйдет из должности, 2) не прекратит насилие со стороны МВД, КГБ и ОМОНа в отношении мирных протестующих, 3) освободит всех без исключения политзаключенных, 26 октября по всей территории Беларуси начинается общенациональная непрерывный забастовку и гражданская акция неповиновения, включая перекрыванием путей сообщения.

Сейчас мировое сообщество считает законно избранным лидером Республики Беларусь Светлану Тихановську, участницу сфальсифицированных властью выборов 9 августа. Она является филологом по образованию, работала переводчиком и организатором помощи детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Свободно владеет английским языком. В детстве часто находилась в Ирландии.

Муж Светланы - не допущен к президентским выборам на стадии сбора подписей популярный в Беларуси видеоблоггер и общественный деятель, лидер движения "Страна для жизни", телепродюсер по специальности Сергей Тихановський. Сейчас он вместе с другими руководителями оппозиции находится за решеткой.

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