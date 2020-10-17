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Espreso.tvКриминалВ Киеве на проспекте Победы под колесами авто погибла женщина

В Киеве на проспекте Победы под колесами авто погибла женщина

На столичном проспекте Победы Mitsubishi сбил женщину, которая перебегала восьмиполосную дорогу в неустановленном месте

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Как стало известно Вартовим Еспресо, женщина перебегала восьмиполосную дорогу в неустановленном месте.

Отметим, что до безопасного подземного перехода было около 30 метров.

Из-за пренебрежения женщиной ПДД ее сбил Mitsubishi. Удар был такой силы, что она улетела на 8-10 метров и получила травмы, несовместимые с жизнью. Врачи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

Водитель автомобиля остался невредим - сработали подушки безопасности.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая и установит обстоятельства ДТП.

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