В Киеве на проспекте Победы под колесами авто погибла женщина
17 октября, 2020, 20:28
На столичном проспекте Победы Mitsubishi сбил женщину, которая перебегала восьмиполосную дорогу в неустановленном месте
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
Как стало известно Вартовим Еспресо, женщина перебегала восьмиполосную дорогу в неустановленном месте.
Отметим, что до безопасного подземного перехода было около 30 метров.
Из-за пренебрежения женщиной ПДД ее сбил Mitsubishi. Удар был такой силы, что она улетела на 8-10 метров и получила травмы, несовместимые с жизнью. Врачи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.
Водитель автомобиля остался невредим - сработали подушки безопасности.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая и установит обстоятельства ДТП.
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