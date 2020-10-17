В Германии и Испании результатов теста на коронавирус ждут по две недели, - Ляшко

17 октября, 2020, 12:00

Скорость обработки анализов на COVID-19 в Украине является приемлемой и соразмерно с тем, как это происходит сейчас в странах Евросоюза

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил сегодня, 17 октября 2020 года, в эфире программы "Pro здоровье" с Ириной Коваль на Еспресо.TV.

"Тесты, которые людям нужны для выезда за границу, в Германии и Испании ждут по две недели. В Словакии записываются за пять дней для того чтобы пройти тест, потому что вся государственная структура переформатирована именно на людей с симптомами", - отметил заместитель министра.

По его словам, для оценки успешности противодействия коронавируса со стороны отечественной медицинской системы следует учитывать "много факторов".

"И эти многие факторы снаружи не видно. Снаружи слышно только, что вот такая сумма на ковидний фонд был выделена и, казалось бы, что оно все полетит. Немножко не так оно работает. И я вам скажу, что пытаются все на своем месте в это время делать все зависящее от человека на конкретном месте чтобы справиться с эпидемией", - добавил Ляшко.

Смотрите с 22:00

Напомним, Количество зараженных коронавируса в сутки перевалило в Украине за 6 тыс.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо