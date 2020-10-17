УПЛ: расписание матчей и трансляций 6-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 5-м туре "Ворскла" сыграла вничью 2:2 с "Днепром-1", а "Динамо" не смогло переиграть "Зарю" - 1:1. Обе команды имеют по 11 очков и возглавляют турнирную таблицу.
Третьим с 10 пунктами идет "Колос", который переиграл "Мариуполь" 1:0. По 9 баллов имеют "Шахтер", "Десна" и "Олимпик".
Украинская Премьер-лига
6-й тур
17 октября
14:00 "Минай" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Рух" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Шахтер" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Заря" - "Колос", прямая трансляция на телеканале УНИАН
18 октября
14:00 "Олимпик" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Александрия" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Днепр-1" - "Десна", прямая трансляция на телеканале УНИАН
- 3 октября "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место.
- 4 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей" .
- Кроме этого "Шахтер" в гостях не смог переиграть "Десну" .
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