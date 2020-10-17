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Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 6-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: расписание матчей и трансляций 6-го тура чемпионата Украины по футболу


фото: shakhtar.com/
В 6-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против "Львова", а киевское "Динамо" встретится с львовским "Рухом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 5-м туре "Ворскла" сыграла вничью 2:2 с "Днепром-1", а "Динамо" не смогло переиграть "Зарю" - 1:1. Обе команды имеют по 11 очков и возглавляют турнирную таблицу.

Третьим с 10 пунктами идет "Колос", который переиграл "Мариуполь" 1:0. По 9 баллов имеют "Шахтер", "Десна" и "Олимпик".

Украинская Премьер-лига

6-й тур

17 октября

14:00 "Минай" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Рух" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Шахтер" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Заря" - "Колос", прямая трансляция на телеканале УНИАН

18 октября

14:00 "Олимпик" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Александрия" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Днепр-1" - "Десна", прямая трансляция на телеканале УНИАН

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