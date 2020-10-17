Стало известно, сколько миллионов людей в мире кормит украинский АПК
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает Эспрессо.TV со ссылкой на Укринформ .
"Мы подсчитывали - и это было подтверждено источниками международных расчетов, - что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое - это реально достижимо", - сказал Высоцкий.
Он отметил огромную роль ФАО за последние 75 лет в преодолении голода в мире. И, по словам заместителя министра, Украина может существенно помочь в решении этой проблемы. Но для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечения инвестиций, ведь, например, орошения требует существенного финансирования. А самое важное, Украине необходима интеграция в международные цепи поставок.
"Что мы увидели в этом году? Первая реакция во многих странах на карантин была - закрытость, что является очень негативным с точки зрения обеспечения продовольствием населения мира. Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население", - подчеркнул Высоцкий.
По его словам, в этих условиях Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки:
"Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии".
- Напомним, правительство ужесточил наказание за нарушение земельного законодательства.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции