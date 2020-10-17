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Espreso.tvОбществоСтало известно, сколько миллионов людей в мире кормит украинский АПК

Стало известно, сколько миллионов людей в мире кормит украинский АПК


фото: vsviti.com.ua
Украина обеспечивает продовольственными товарами 150 млн человек во всем мире и имеет потенциал удвоить эти объемы

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает Эспрессо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Мы подсчитывали - и это было подтверждено источниками международных расчетов, - что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое - это реально достижимо", - сказал Высоцкий.

Он отметил огромную роль ФАО за последние 75 лет в преодолении голода в мире. И, по словам заместителя министра, Украина может существенно помочь в решении этой проблемы. Но для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечения инвестиций, ведь, например, орошения требует существенного финансирования. А самое важное, Украине необходима интеграция в международные цепи поставок.

"Что мы увидели в этом году? Первая реакция во многих странах на карантин была - закрытость, что является очень негативным с точки зрения обеспечения продовольствием населения мира. Так сложилось, что без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием все наше многомиллиардное население", - подчеркнул Высоцкий.

По его словам, в этих условиях Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки:

"Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии".

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