Спикер УПЦ МП призвал идти к власти, чтобы защищать Московский патриархат в Украине

17 октября, 2020, 09:50

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата, протоиерей Николай Данилевич призвал представителей этой конфессии активнее защищать ее интересы, в частности, пользуясь случаем, попасть во власть

Об этом 17 октября 2020 сообщила Религиозная правда , информирует Еспресо.TV .

"В религиоведческой среде очень много оппонентов нашей церкви, а не защитников", - заявил Данилевич.

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Именно поэтому, по его мнению, нужно, чтобы верующие Московского патриархата присутствовали во власти и защищали ее.

"Понятно, что мы не можем вмешиваться в дела государственного управления, но я думаю, что такие действия и такие факты (якобы преследования УПЦ МП - ред.), это еще один стимул для того, чтобы наши миряне шли в органы государственного управления, в том числе те, которые занимаются вопросами государственно-церковных отношений ", - подчеркнул Данилевич в эфире телеканала Первый казацкий .

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Протоиерей Николай отметил, что когда-то власть передавалась от аристократа до аристократа, а кто родился крестьянином - им и оставался. Сейчас другое время: человек родился в селе, но может стать президентом. "Этот момент нужно использовать", - подытожил служитель УПЦ МП.

Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

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