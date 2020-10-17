Семьям погибших в авиакатастрофе самолета АН-26Ш перечислено первые средства

17 октября, 2020, 11:27

Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области. Более 28 млн грн направлено Сухопутним войскам Вооруженных Сил Украины для распределения по военкоматах

На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сейчас решение о выплате принято по 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил. Документы по ним рассмотрено Комиссией Минобороны, протокол заседания которой утвержден Министром обороны Украины", - отмечается в сообщении.

На сегодня продолжает работать Правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26Ш. Результаты работы последней должны быть представлены министру обороны Украины до 25 ноября.

Решение об остальных выплат будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо