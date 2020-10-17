Семьям погибших в авиакатастрофе самолета АН-26Ш перечислено первые средства
На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сейчас решение о выплате принято по 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил. Документы по ним рассмотрено Комиссией Минобороны, протокол заседания которой утвержден Министром обороны Украины", - отмечается в сообщении.
На сегодня продолжает работать Правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26Ш. Результаты работы последней должны быть представлены министру обороны Украины до 25 ноября.
Решение об остальных выплат будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.
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