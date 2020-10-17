 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Эвертон" устоял в дерби против "Ливерпуля" и сохранил лидерство в АПЛ

"Эвертон" устоял в дерби против "Ливерпуля" и сохранил лидерство в АПЛ


фото: Reuters
В 5-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном" в ливерпульском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ливерпуль" вышел вперед уже на 3-й минуте, когда отличился Садио Мане. "Эвертон" отыгрался в середине первого тайма усилиями Майкла Кина.

Команду Юргена Клоппа снова вперед вывел Мохаммед Салах на 72-й минуте. "Ливерпуль" не удержал победу - на 81-й минуте равновесие восстановил Доминик Калвер-Льюин.

Несмотря на то что "Эвертон" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 90-й минуте Ричарлисона, матч завершился вничью 2:2.

"Эвертон" набрал 13 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице. У "Ливерпуля" 10 пунктов - он идет вторым.

Чемпионат Англии

5-й тур

17 октября

"Эвертон" - "Ливерпуль" 2:2

Голы: Кин, 19, Калвер-Льюин, 81 - Мане, 3, Салах, 72

Удаление: Ричарлисон, 90 ("Эвертон")

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2020 суббота

больше новостей

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать