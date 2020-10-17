"Эвертон" устоял в дерби против "Ливерпуля" и сохранил лидерство в АПЛ

17 октября, 2020, 16:48

В 5-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном" в ливерпульском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ливерпуль" вышел вперед уже на 3-й минуте, когда отличился Садио Мане. "Эвертон" отыгрался в середине первого тайма усилиями Майкла Кина.

Команду Юргена Клоппа снова вперед вывел Мохаммед Салах на 72-й минуте. "Ливерпуль" не удержал победу - на 81-й минуте равновесие восстановил Доминик Калвер-Льюин.

Несмотря на то что "Эвертон" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 90-й минуте Ричарлисона, матч завершился вничью 2:2.

"Эвертон" набрал 13 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице. У "Ливерпуля" 10 пунктов - он идет вторым.

Чемпионат Англии

5-й тур

17 октября

"Эвертон" - "Ливерпуль" 2:2

Голы: Кин, 19, Калвер-Льюин, 81 - Мане, 3, Салах, 72

Удаление: Ричарлисон, 90 ("Эвертон")

Напомним, 29 сентября в 3-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил на своем поле "Арсенал".

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