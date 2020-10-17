Писатели обвинили во лжи кандидата в мэры Львова от "Слуги народа"

17 октября, 2020, 13:48

Члены Львовской областной организации Национального союза писателей Украины обвиняют кандидата в мэры Львова от партии "Слуга народа" Тараса Кльофу во "лжи и искажении информации"

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Скандал произошел после того, как Кльофа в статусе кандидана на должность городского головы Львова провел предвыборную встречу с писателями Львовщины, по итогам которой появилось два заявления:

1) председателя Львовской областной организации Национального союза писателей Украины Игоря Гургулы на сайте агентства Галинфо со словами - "приблизившись к дате проведения выборов в местные органы власти, проанализировав и взвесив все" за "и" против ", мы пришли к выводу, что на Львовщине достойно будет представлять местные власти команда партии "Слуга народа" (также Гургула прямо призвал "отдать свой голос за львовскую команду "Слуг народа")

2) на официальной Facebook-странице Кльофа, где говорится о якобы принятого литераторами Львовщины "заявления о поддержке" Слуги народа "на местных выборах".

На самом деле речь идет о личной точке зрения Гургулы, настаивают львовские писатели в своем открытом письме к Кльофе. Его обнародован в субботу, 17 октября 2020 года, литератором Любовью Долик.

Вот полный текст их обращения:

"Открытое письмо кандидату в мэры Львова от партии "Слуга народа" Тарасу Кльофе



Уважаемый господин Тарас! Мы, писатели, члены Львовской организации НСПУ, официально заявляем, что не соглашались выражать Вам, как кандидату в мэры от партии "Слуга народа", официальную поддержку от имени всей Львовской областной организации НСПУ.

Сообщение, которое Вы опубликовали на своей странице с благодарностью львовским писателям - неправда и искажения информации. Да, в помещении Союза писателей состоялась встреча с Вами, как с кандидатом в мэры Львова. Поддержка Игоря Гургулы, председателя Львовской организации НСПУ, не означает поддержку всего писательского сообщества. Каждый имеет право на собственный выбор.

Не манипулируйте мнением избирателей, отмечая в заметке всех писателей.

Если Вы пользуетесь такими методами сейчас, еще не получив власть - какое будет к Вам доверие?

Требуем опровергнуть Ваше сообщение и подать правдивую информацию ".

Обращение подписали Любовь Долик, Иван Гентош, Дудок Ульяна, Пуляева Людмила, Ярослава Павлычко, Любовь Проц, Катя Тихонова, Лана Перлулайнен, Любовь Бенедишин, Владимир Бинь, Татьяна Гурей, Юрий Макаров, Надежда Мориквас, Ольга Кис.

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