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Espreso.tvМирПрезидент ФРГ Штайнмайер ушел на самоизоляцию

Президент ФРГ Штайнмайер ушел на самоизоляцию


фото: Reuters
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел в самоизоляцию из-за коронавируса, выявленного у его охранника

Об этом сообщает Bild.

Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу, 17 октября, ушел на карантин после того, как у одного из сотрудников его охраны был выявлен коронавирус.

64-летний Штайнмайер сдал тест на коронавирус, однако результаты будут известны позже.

  • В четверг, 15 октября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен покинула заседание Европейского совета через час после начала мероприятия, объявив о самоизоляции.

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