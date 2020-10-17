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Espreso.tvМирПрезидент Эстонии призвала уволить главу МВД за гомофобные высказывания

Президент Эстонии призвала уволить главу МВД за гомофобные высказывания


фото: Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала уволить министра внутренних дел Марта Гельме за гомофобные высказывания.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Керсти Кальюлайд отметила, что не понимает неприкрытой враждебности Марта Гельме к членам эстонского общества.

"Речь идет о наших людях - наших полицейских и учителях, наших творческих людях и строителях, соседях, коллегах, друзьях. И чужих, но все же наших людях. Их распределение и классификация на основе сексуальной ориентации, цвета кожи или любых других характеристик как правильных и неправильных для нас и для них неприемлемы, противоречат духу нашей Конституции, а также просто по-человечески отвратительны", - сказала Кальюлайд.

Она добавила, что министр с такими взглядами не годится для правительства Эстонской республики.

"Люди Эстонии достойны лучшего. Я обсудила сегодня это и с премьер-министром, которому выразила свое мнение", - сказала президент Эстонии.

Ранее в интервью DW, объясняя, почему правительство намерено провести референдум и внести в Конституцию Эстонии определение брака как союза мужчины и женщины, глава МВД республики сказал, что "государство не может сохраниться без детей и без морали".

Он посоветовал сексуальным меньшинствам "бежать в Швецию" и признал, что относится к ним "недружелюбно".

"Это не гомофобия. Я бы сказал, что те люди, которые говорят, что наш референдум не нужен, - гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут делать свою гомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду", - сказал Гельме.

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