На Майдане провели в последний путь воина АТО-ООС Николая Никитенко. ФОТОРЕПОРТАЖ
17 октября, 2020, 10:54
Несмотря на дождь утром в субботу, 17 октября 2020 года, на Майдане Независимости в Киеве состоялась церемония прощания с ветераном войны с Россией Николаем Микитенко
Фоторепортаж с места события подготовлено Еспресо.TV .
Боец, напомним, покончил с собой.
Перед тем он возмущался в соцсетях политикой президента Зеленского.
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