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Espreso.tvОбществоНа Майдане провели в последний путь воина АТО-ООС Николая Никитенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Майдане провели в последний путь воина АТО-ООС Николая Никитенко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Несмотря на дождь утром в субботу, 17 октября 2020 года, на Майдане Независимости в Киеве состоялась церемония прощания с ветераном войны с Россией Николаем Микитенко

Фоторепортаж с места события подготовлено Еспресо.TV .

Боец, напомним, покончил с собой.

Перед тем он возмущался в соцсетях политикой президента Зеленского.

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