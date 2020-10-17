На Майдане прощаются с ветераном АТО Николаем Микитенко ( "Вороном"). ПРЯМОЙ ЭФИР
17 октября, 2020, 08:55
Утром субботы, 17 октября 2020 года, на столичном Майдане Независимости прощаются с военным, ветераном АТО - Николаем Микитенко (позывной "Ворон")
Об этом передает Еспресо.TV .
11 октября он поджег себя в знак протеста против политики действующей власти.
У себя на странице он публиковал посты, где критиковали президента Украины - Владимира Зеленского.
У военного обгорели 98% кожи.
Сердце Николая Никитенко прекратило биться 14 октября 2020 года.
Трансляцию можно дивтися ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
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