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Espreso.tvВойна с РФНа Майдане прощаются с ветераном АТО Николаем Микитенко ( "Вороном"). ПРЯМОЙ ЭФИР

На Майдане прощаются с ветераном АТО Николаем Микитенко ( "Вороном"). ПРЯМОЙ ЭФИР

Утром субботы, 17 октября 2020 года, на столичном Майдане Независимости прощаются с военным, ветераном АТО - Николаем Микитенко (позывной "Ворон")

Об этом передает Еспресо.TV .

11 октября он поджег себя в знак протеста против политики действующей власти.

У себя на странице он публиковал посты, где критиковали президента Украины - Владимира Зеленского.

У военного обгорели 98% кожи.

Сердце Николая Никитенко прекратило биться 14 октября 2020 года.

Трансляцию можно дивтися ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .

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