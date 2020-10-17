Минздрав предлагает увеличить штраф за нарушение карантина с 170 до 17 тыс. грн

17 октября, 2020, 21:08

Министерство здравоохранения предлагает увеличить штрафы за нарушение карантина со 170 до 17 тыс. грн

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Минздрав предлагает увеличить размер штрафа со 170 грн до 17 тыс. грн.

"У нас 170 гривен. Хотим поднять. Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если повторное нарушение - будет 1700 евро. Законопроект в Раде. Она не успела или не захотела проголосовать до своего отпуска", - пояснил санитарный врач.

Напомним, 17 октября Виктор Ляшко заявил, что введение жесткого локдауна рассматривается только как резервный вариант противодействия эпидемии коронавируса

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