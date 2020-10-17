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Espreso.tvСпортЛомаченко - Лопес: состоялась процедура взвешивания

Ломаченко - Лопес: состоялась процедура взвешивания


фото: twitter
Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес уложились в лимит легкого веса перед боем за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Top Rank в twitter.

Ломаченко и Лопес показали на весах одинаковый вес - 61,2 кг и уложились в лимит категории.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Ориентировочно начало в 5:00 по киевскому времени.

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Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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