Ломаченко - Лопес: состоялась процедура взвешивания

17 октября, 2020, 17:29

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес уложились в лимит легкого веса перед боем за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Top Rank в twitter.

Ломаченко и Лопес показали на весах одинаковый вес - 61,2 кг и уложились в лимит категории.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Ориентировочно начало в 5:00 по киевскому времени.

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Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Weighed in, finally face to face, and this. thing. is. OFFICIAL.



@TeofimoLopez - 135 lbs

@VasylLomachenko - 135 lbs #LomaLopez | ONE MORE SLEEP | ESPN pic.twitter.com/LX0NtmHrzf - Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020

Напомним, 17 октября Василий Ломаченко нарушил социальную дистанцию во время дуэли взглядов перед боем с Теофимо Лопесом.

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