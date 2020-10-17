Ломаченко - Лопес: состоялась процедура взвешивания
Об этом сообщает Top Rank в twitter.
Ломаченко и Лопес показали на весах одинаковый вес - 61,2 кг и уложились в лимит категории.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Ориентировочно начало в 5:00 по киевскому времени.
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Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
Weighed in, finally face to face, and this. thing. is. OFFICIAL.- Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020
@TeofimoLopez - 135 lbs
@VasylLomachenko - 135 lbs #LomaLopez | ONE MORE SLEEP | ESPN pic.twitter.com/LX0NtmHrzf
- Напомним, 17 октября Василий Ломаченко нарушил социальную дистанцию во время дуэли взглядов перед боем с Теофимо Лопесом.
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