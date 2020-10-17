Ломаченко - Лопес: Где и когда смотреть бой за титул абсолютного чемпиона мира
17 октября, 2020, 08:08
В ночь с 17 на 18 октября украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Начало в 5:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на медиаресурсе Megogo.
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Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 6 октября Ломаченко заявил, что он не принимает во внимание антропометрическое преимущество Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
- 7 октября Василий Ломаченко признался, что его не пугают угрозы Теофимо Лопеса о нокауте.
- Лопес рассказал, что ему не нравится, как Василий Ломаченко ведет себя за пределами ринга.
- Ранее Боб Арум сказал, что Василий Ломаченко - лучший боксер со времен Мохаммеда Али.
- 16 октября Лопес-старший заявил, что его сын победит украинца Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
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