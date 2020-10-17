 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛомаченко - Лопес: Где и когда смотреть бой за титул абсолютного чемпиона мира

Ломаченко - Лопес: Где и когда смотреть бой за титул абсолютного чемпиона мира


фото: Getty Images
В ночь с 17 на 18 октября украинский боксер Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Начало в 5:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на медиаресурсе Megogo.

Читайте также: Ломаченко - Лопес: Все о бое за титул абсолютного чемпиона мира

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

17 октября, 2020 суббота

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать