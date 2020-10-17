Глава МИД Германии предположил, что "Северный поток - 2" будет достроен
17 октября, 2020, 15:55
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предположил, что газопровод "Северный поток - 2" таки будет достроен
Об этом он заявил в интерью Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает "Экономическая" правда".
По его словам, "Северный поток - 2" будет достроен до конца, но неизвестно, когда именно.
"Я предполагаю, что" Северный поток - 2" будет достроен. Вопрос только когда", - сказал Маас.
Он подчеркнул, что ЕС самостоятельно определяет собственную энергетическую политику.
"США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем", - добавил Маас.
- Напомним, 7 октября в Польше суд постановил, что "Газпром" и пять европейских компаний без согласия на создание совместного предприятия заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2, причем корпорации не отказывались от намерения провести концентрацию и реализовали ее в другой форме.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры