Европейское понимание демократии не оправдывает любые средства роста рейтинга, - Княжицкий об опросе от Зеленского

17 октября, 2020, 08:20

"Группа" Рейтинг "говорит, что это подняло его рейтинг!", - пишут сторонники Зеленского. Если бы группа "Рейтинг" по заказу Рабочей партии КНДР померила рейтинг Ким Чен Ына, думаю, опросы тоже показало бы рост. Но должны ли люди вменяемые с европейским пониманием демократии оправдывать любые средства для роста рейтинга? "

Об этом говорится в комментарии народного депутата Украины Николая Княжицкого по поводу назначенного одновременно с местными выборами 25 октября опроса от президента Владимира Зеленского. Оценку ситуации политик разместил у себя на Facebook.

Как прежде всего отмечает Княжицкий, вопрос от главы государства усложнят и без без того тяжелую процедуру голосования в условиях пандемии COVID-19, а также процесс подсчета голосов.

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"Представьте себе день голосования. Утомленные люди - члены комиссии. Государство не обеспечило их масками, щитками в условиях пандемии.. Их заставляют ходить по домам до ковидних больных, потому что так требует закон, но спец костюмов им никто не выдает. Местные" элиты " , а точнее "мафии", которые присосались в местные бюджеты после децентрализации, заинтересованы в низкой явке. Поэтому искусственно будут уменьшать количество кабинок и членов комиссий. А могут так и выборы срывать, если будут видеть, что идет не по их. Полиция Да, в некоторых местах работает честно, но вот в том же Кременчуге полностью под местной мафией. Производство против любого провластного открывают только через суд, против оппозиции десятками без судов ", - отмечает нардеп.

По мнению Княжицкого, на этом фоне "президент должен, как гарант Конституции позаботиться о людях, призвать правительство и ЦИК обеспечит охрану здоровья членов комиссий и избирателей".

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"Представляете, сколько времени потратит человек на заполнение пяти сложных и непонятных бюллетеней? А сколько их считать члены комиссий? И сколько потом заболеет, потому что государство не дало средства защиты? Но нит !!! Президент вне полномочий объявляет бессмысленный, безсенсовный опрос, результаты которого ни на что не повлияют, кроме его катастрофически падающего рейтинга !!!

А это значит, что ради его бессмысленных и незаконных пиар-прихотей людям придется еще больше находиться на участках, а у членов комиссий или еще у кого-то еще больше времени на подсчеты !!!! ", - говорится в заметке.

"Но группа" Рейтинг "говорит, что это подняло его рейтинг"!, - пишут сторонники Зеленского. Если бы группа "Рейтинг" по заказу Рабочей партии КНДР померила рейтинг Ким Чен Ына, думаю опросы тоже показало бы рост. Но должны ли люди вменяемые с европейским пониманием демократии оправдывать любые средства для роста рейтинга? ", - заключает Княжицкий.

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