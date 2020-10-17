Этот день в истории: белогвардейский погром в Киеве
Вымогательство и реквизиции "на нужды Добровольческой армии" переросли в организованные ограбления сотен квартир и домов, в которых жили евреи. Жертвами погрома стали около 300 человек, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .
Масла в огонь добавила газета "Вечерние огни", которая на следующий день опубликовала заметку "Стрельба из домов", где указала адреса, по которым евреи несколько дней перед тем будто стреляли в отступающих белогвардейцев.
Через день тему подхватил черносотенное "Киевлянин": якобы большевикам "старательно способствовало местное еврейское население, что открыло беспорядочную стрельбу в спину отступающим добровольческим частям".
В центре Киева погромщики действовали методично и организованно. По свидетельству очевидца событий Алексея Гольденвейзера, в свое время члена Украинской Центральной Рады, "убийства происходили как-то параллельно и независимо от ограблений", с холодным расчетом, затемно, избегая отдельных военных патрулей: "Убивали не в квартирах, не у водовороте борьбы. Нет, жертву отводили и казнили в укромном месте ... ни разбитого стекла, ни поломанного стула; деловитость и экономия сил; деньги, деньги и деньги ... ". Если в богатых евреев погромщики требовали деньги и драгоценности, то в малоимущих забирали и бытовые вещи.
Как показало позже обследование еврейских домов, было совершено 836 нападений на квартиры, причем без учета Подольской и Плоский полицейских участков в центре города, где евреи составляли большинство населения. Число погибших тогда в Киеве евреев, по списку "Еврейского комитета помощи жертвам войны»), составило 294 человека.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры