Этот день в истории: белогвардейский погром в Киеве

17 октября, 2020, 14:37

17 октября 1919 года в Киеве, только что второй раз занятом Вооруженными силами Юга России, начался многодневный погром евреев, обвиненных в пособничестве большевикам

Вымогательство и реквизиции "на нужды Добровольческой армии" переросли в организованные ограбления сотен квартир и домов, в которых жили евреи. Жертвами погрома стали около 300 человек, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

Масла в огонь добавила газета "Вечерние огни", которая на следующий день опубликовала заметку "Стрельба из домов", где указала адреса, по которым евреи несколько дней перед тем будто стреляли в отступающих белогвардейцев.

Через день тему подхватил черносотенное "Киевлянин": якобы большевикам "старательно способствовало местное еврейское население, что открыло беспорядочную стрельбу в спину отступающим добровольческим частям".

В центре Киева погромщики действовали методично и организованно. По свидетельству очевидца событий Алексея Гольденвейзера, в свое время члена Украинской Центральной Рады, "убийства происходили как-то параллельно и независимо от ограблений", с холодным расчетом, затемно, избегая отдельных военных патрулей: "Убивали не в квартирах, не у водовороте борьбы. Нет, жертву отводили и казнили в укромном месте ... ни разбитого стекла, ни поломанного стула; деловитость и экономия сил; деньги, деньги и деньги ... ". Если в богатых евреев погромщики требовали деньги и драгоценности, то в малоимущих забирали и бытовые вещи.

Как показало позже обследование еврейских домов, было совершено 836 нападений на квартиры, причем без учета Подольской и Плоский полицейских участков в центре города, где евреи составляли большинство населения. Число погибших тогда в Киеве евреев, по списку "Еврейского комитета помощи жертвам войны»), составило 294 человека.

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