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Espreso.tvОперація об'єднаних сил17 октября на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины

17 октября на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
17 октября на Донбассе российские оккупационные войска совершили два обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Утром противник неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета пытался спровоцировать наших воинов вблизи Водяного, а в полдень открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку от Авдеевки.

Украинские воины в ответ на вражескую огневую провокацию оружия не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Широкино задокументированы пролеты вражеских беспилотников типа "квадрокоптер", которые пересекли линию разграничения. Беспилотные летательные аппараты противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

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